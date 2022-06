VOLTI NUOVI

Niente di ufficiale perché gli annunci dovrebbero arrivare soltanto dalla prossima settimana, ma certamente altri dettagli che confermano l’indirizzo del mercato viola. Con lo sblocco dell’affare Mandragora il tris di acquisti in arrivo è ulteriormente delineato mentre qualcosa pare poter cambiare sull’asse Firenze-Madrid dove i viola sono disposti ad alzare la posta in palio per Luka Jovic.

Insomma se per Mandragora l’esborso si avvicina a circa 10 milioni di euro (circa 9 in tutto includendo eventuali bonus per il piazzamento finale) anche per Jovic la Fiorentina sta cercando di cautelarsi per il futuro lasciando cadere le ipotesi di un prestito secco e provando piuttosto a strappare un diritto di riscatto o anche una semplice opzione d’acquisto, visto che il valore del serbo è inevitabilmente sceso dai 60 milioni dell’estate 2019.

Una serie di interventi ai quali aggiungere anche le manovre (avviate da tempo) per Dodò, terzino brasiliano destinato a completare il trio di volti di nuovi in partenza per Moena. Mentre dietro l’angolo sbucano già date e orari del nuovo campionato (con tanto di anticipazioni non ufficiali sui social poi rimosse) Italiano e la Fiorentina si preparano a un raduno dove non mancheranno i primi nuovi arrivi.