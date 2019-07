USA, LIVE FV: VIA ALLA SEDUTA DEL POMERIGGIO

00:25 - Per il grosso della squadra esercitazioni a metà campo, mentre un gruppetto più ridotto si allena con Nicola Caccia nelle conclusioni a rete. Tra questi Chiesa e Simeone con Hancko e Beloko sulla sinistra e Baez sulla destra



00:20 - Torello in mezzo al campo per la squadra divisa in due gruppi. Buon clima in gruppo come confermano scherzi e battute nel corso del torello



00:10 - Riscaldamento iniziale per la squadra con esercitazioni posturali e saltelli sul posto. Intanto nel pomeriggio su Charlotte tuoni e fulmini con conseguente pioggia, dunque la temperatura si è decisamente abbassata