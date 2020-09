RINNOVO LONTANO PER CHIESA. COMMISSO E IL MERCATO SARANNO DECISIVI

Federico Chiesa non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Almeno non in questo momento. L'esterno viola, che da settimane attende di ricevere un'offerta congrua da presentare a Commisso come da richiesta esplicita richiesta della proprietà, ribadirà nei prossimi giorni al presidente in persona la voglia di trovare una nuova squadra e comunque di non aggiornare l'accordo che attualmente lo lega a Firenze fino al 2022.

Una decisione maturata da tempo e che non è cambiata e che probabilmente solo lo stesso Commisso potrebbe modificare in corso d'opera. Senza un acquirente, dopo il 5 ottobre lo stesso patron viola si metterebbe di nuovo al tavolo con Enrico e Federico Chiesa magari proponendo un ingaggio "alla Ribery" pur di trovare una soluzione contrattuale. Certo, Commisso non è tipo disposto a farsi prendere per il collo anche in sede di trattativa, considerando ciò che ha dichiarato nell'ultima uscita pubblica rispondendo proprio a una domanda che coinvolgeva l'attaccante: "Anche se non l'ho ancora mai usata, se serve so usare bene la frusta". Un monito: Chiesa lo posso tenere anche in scadenza, non mi faccio di questi problemi.

Sicuramente i prossimi giorni le voci intorno al futuro del giocatore si intensificheranno. E da qui al 5 ottobre, col passare delle settimane, qualche club proverà a giocare al ribasso per acquistare il talento viola. Dipenderà molto dalle richieste di Commisso, che secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it non sono più rigide come un tempo, ma che allo stesso tempo non saranno certo da prezzo in saldo.