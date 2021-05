MISTER SALVEZZA E... CAPITAN FUTURO

Lo scambio di convenevoli tra Vlahovic ieri e Cesare Prandelli oggi restituisce al tecnico di Orzinuovi un grande merito, quello di aver inciso in maniera determinante sulla carriera di Vlahovic, che ben inteso, ha poi messo del suo nel finale di stagione. Un contributo importante dunque nonostante i risultati non gli abbiano dato poi ragione e le paure abbiano preso il sopravvento.

"Senza l'aiuto di Prandelli, niente di tutto questo sarebbe successo - ha riconosciuto Vlahovic - Mi ha dato una fiducia illimitata e gli sarò grato per il resto della mia vita. Mi ha spiegato alcuni movimenti, come dovevo calciare in porta: Prandelli sa come avvicinarsi e parlare con i giocatori" anche se non tutti i suoi compagni sono dello stesso parere ovviamente a giudicare dalle parole al veleno dette da qualcuno.

"Dico solo che tutti dovremmo ringraziare Dusan che ha salvato la Viola!" è stata la risposta di Cesare Prandelli via Repubblica ma anche agli amici che lo sollecitavano, mettendo ancora in risalto insomma come certi meriti sulla salvezza vanno a pochi insomma.

Ora Gattuso, grazie a Prandelli, avrà tra le mani un giocatore cresciuto e affamato allo stesso tempo che ha voglia di mettersi ancora alla prova, di lavorare ancora di più e i complimenti sono uno stimolo più che un sentirsi già arrivato. Ed è proprio la fame, il suo essere stato un campione e la grinta del motivatore che Vlahovic apprezza del tecnico calabrese. E la speranza è che il feeling prosegua dunque anche sul campo.

Perché nonostante le big abbiano messo gli occhi su Vlahovic (l'Inter ci aveva pensato quando ancora il tecnico sembrava essere Conte, la Juve lo vorrebbe in caso di partenza di CR7, la Roma ha fatto qualche sondaggio per citarne alcune), il serbo si sente fortunatamente un giocatore viola, almeno per questi due anni, nella speranza che trovi una soluzione con il club per un rinnovo. Che ovviamente dipenderà da progetti e risultati futuri e la promessa di metterlo al centro di tutto. E chissà che quella fascia che probabilmente resterà vacante non vada proprio al suo braccio, anche se dovesse restare Ribery che però di certo non ha i 90 minuti assicurati. Mai fascia sarebbe più meritata.