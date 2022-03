COMMISSIONI AGENTI: FIORENTINA ABBASSA LA SPESA

Fiorentina sesta per commissioni pagate agli agenti dei calciatori, con 8.256.475 di euro spesi. Questo è quanto risulta dai dati forniti dalla Figc per l'anno solare 2021. Nella particolare classifica la Fiorentina è preceduta da Juve (28.914.157), Inter (27.512.882), Roma (25.962.250), Milan (12.567.844) e Atalanta (8.353.775). Ultima la Salernitana con 1.242.844,59. Come è noto la società sta cercando di portare avanti una battaglia contro le commissioni troppo esose che rendono le trattative di alcuni giocatori impossibili (sia negli acquisti che, come accaduto con Vlahovic, con i rinnovi).

La spesa si è infatti abbassata rispetto all'ultimo anno, visto che la società viola era quinta con una spesa di 9,7 milioni di euro in commissioni (ma c'era stata qualche operazione in più). Ma, anche per il fatto di saldare ormai i procuratori in un'unica rata a differenza di quanto accadeva prima quando si preferiva la forma dilazionata - modus operandi voluto da Rocco Commisso - ha speso comunque una cifra alta, tra acquisti e rinnovi (Milenkovic, Sottil, Krastev e Bianco, oltre altri giovani poi ceduti in prestito) e qualche rata di provvigioni su giocatori arrivati nella precedente gestione sportiva (come Diks - stessa agenzia di Italiano - e Zekhnini); più di squadre che la precedono in classifica. Il Napoli e la Lazio ad esempio sono dietro i viola, ma hanno fatto pochi acquisti: i due club hanno speso rispettivamente 6.906.264 e 4.716.477. Complessivamente la serie A ha speso 173.831.816,68 per le procure.

Per quanto riguarda i procuratori con i quali la Fiorentina ha fatto affari nell'elenco compare la vecchia conoscenza Tomislav Erceg, agente di Kalinic e vicino a Ramadani, che ha seguito le operazioni Nastasic e Milenkovic, ma ci sono anche nomi molto conosciuti come Alessandro Moggi che ha curato l'arrivo di Gonzalez, e Giuseppe Bozzo intermediario per Odriozola.