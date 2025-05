Dagli inviati Fiorentina-Bologna 2-1, ancora Parisi protagonista, ma è Richardson a raddoppiare

vedi letture

La Fiorentina torna in vantaggio allo scoccare del 67'! Ancora una volta è Parisi ad andare via palla al piede e ad entrare in area, dove calcia in porta dalla sinistra trovando una respinta rivedibile di Skorupski: sulla seconda palla il primo ad arrivare è Richardson che ribadisce in rete per il 2-1 viola!