Daniele Galloppa: "Dobbiamo essere maturi e coraggiosi. Gare che si preparano da sole"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel prepartita della semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina: "Mi aspetto una gara difficile. Loro sono forti. L'abbiamo studiata, ci aspettiamo una gara in cui dobbiamo essere maturi e coraggiosi. In campionato gli abbiamo fatto male e abbiamo tutto per fare bene".

Come ha preparato la sfida?

"In questi giorni abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali Mi piace arrivare in maniera leggera. Sono gare che si preparano da sole. La gara è stupenda e le motivazioni non mancheranno".

Come è affromtare la Roma?

"Ormai la affronto da diverso tempo. E' bello vedere persone che ho conosciuto in passato. Quando torno a Trigoria ho dei ricordi belli e torno indietro nel tempo. Mi auguro che la mia squadra faccia bene oggi".

Come si affrontano i giallorossi?

"Dobbiamo essere organizzati e maturi in fase di non possesso. Dobbiamo assorbire bene i movimenti e poi avere coraggio e pazienza con la palla".