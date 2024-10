SAN GALLO-FIORENTINA 2-4: COLPO VIOLA IN SVIZZERA!

Fonte: a cura Andrea Giannattasio

100' - Finisce qui la partita! Dopo un inizio difficile, la Fiorentina ribalta il San Gallo e vince in Svizzera 2-4 grazie alle reti di Martinez Quarta, Ikoné (doppietta) e Beltran. Seconda vittoria di fila in Conference League

97' - Viola ora in totale controllo della partita: si aspetta solo il fischio finale del match in Svizzera

94' - Ikoné si divora il 2-5 e la personale tripletta: bella palla di Parisi che sventaglia a destra per il francese che calcia a botta sicura e manda alto

92' - GOOOOOL!!! GOOOL!!! E SONO QUATTRO! GOSENS! Azione manovrata con la palla che arriva a Kouame, tiro sul secondo palo che finisce sul legno e sulla ribattuta il tedesco fa 2-4 a porta praticamente vuota.

90' - Assegnati addirittura 9' di recupero stavolta. Sembra di essere tornati ai Mondiali in Qatar...

87' - Si divora il gol del 2-4 la Fiorentina: azione di contropiede sulla sinistra con la sfera che arriva in area a Parisi che serve Gosens che tuttavia non arriva sulla palla

85' - Giallo per Witzig per fallo su Kayode in ripartenza

83' - Altro cambio viola: fuori Cristiano Biraghi e dentro Robin Gosens. Il capitano diventa ora Martinez Quarta. In casa San Gallo fuori Gortler e dentro Sttevanovic. Negli svizzeri dentro Cisse per Geubbels mentre nei viola entra anche Parisi ed esce Sottil, acciaccato

80' - Sottil cerca la soluzione diretta verso la porta ma questa volta non è preciso come nelle precedenti occasioni.

75' - Gioco ancora interrotto per dei petardi dei tifosi viola: Biraghi va sotto la curva a parlare con gli ultras e chiede loro di smetterla. Il rischio è quello della sospensione del match

72' - Revisione Var lunghissima e gol convalidato, per fortuna. Ma le immagini parlavano da sole: Beltran, a inizio azione, non commette fallo sul diretto avversario. Nella concitazione di prima, giallo per Danilo Cataldi

70' - GOOOOOOL!!! IKONÈ!!! ANCORA LUI! INCREDIBILE!! Azione di contropiede viola, con Sottil che entra in area dalla sinistra, palla al francese che fa 2-3!

64' - Girandola di cambi sia in casa San Gallo che nella Fiorentina: tra i viola dentro Beltran e Cataldi e fuori Bove ed Adli, negli svizzeri dentro Witzig e Akolo e fuori Csoboth e Mambimbi

62' - GOL DEL SAN GALLO. Rete di Gortler. Ancora una volta una dormita della difesa viola: punizione dalla trequarti, colpo di testa di Gortler che a palombella sorprende Terracciano. Gol molto bello ma fortuito: è 2-2.

60' - Sottil ancora impreciso: l'esterno prova il tiro a giro ma manda la palla in curva. Su ribaltamento d'azione, fallo del classe '99 e giallo

58' - Mamma mia cosa si è divorato il San Gallo: palla dalla destra per Mambimbi che si beve Kayode in area ma non riesce a trovare la deviazione giusta

55' - Ora è una Viola che diverte! Due calci d'angolo accumulati in sequenza ma nulla di fatto. Intanto altri inspiegabili fumogeni dei tifosi viola sul campo...

52' - GOOOOOOOLLL!! GOOOOOL!! IKONÉ!! La Fiorentina passa in vantaggio! Gara ribaltata in soli 2'! Gran palla di Bove per il francese che sulla destra entra in area e con un colpo da biliardo fa 2-1 sul secondo palo

52' - Ora la Viola spinge: bella palla di Bove per Biraghi che va al tiro centrale facile preda di Zigi

50' - GOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! MARTINEZ QUARTA! Proprio lui! Su corner, salta benissimo il Chino e fa 1-1! Ed è giusto così!

48' - Ancora Sottil! Tiro del classe '99 e Zigi mette in corner! Nulla di fatto e nuovo giro dalla bandierina per la Fiorentina

46' - Subito un corner per la Fiorentina, guadagnato da Kayode: e Zigi fa una grande parata con lo stinco destro su un tiro a giro di Sottil! Viola vicini al pareggio!

45' - Cambio obbligato per la Fiorentina: Moreno non sta bene (probabile un problema ai flessori), dentro Pietro Comuzzo. Via, poi, al secondo tempo!

=== INTERVALLO ===

51' - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina sotto 1-0 al termine della prima frazione

50' - Sbaglia tutto Kouame: prima non trova il pallone in zona offensiva, poi commette un fallo che gli costa il giallo: una gara inesistente quella del numero 99

49' - Fallo di Stanic su Sottil: giallo per il giocatore del San Gallo, prima ammonizione del match

45' - Assegnati ben 6' di recupero, come prevedibile per le interruzioni

42' - Richardson! Palla per il marocchino che va al tiro per vie centrali ma trova la risposta di Zigi. Nulla di fatto ma Viola ora viva...

39' - Sottil chiama alla risposta in corner Zigi: tiro dalla distanza messo in angolo. Sul tiro dalla bandierina, salta Quarta, Zigi non la blocca poi Moreno commette fallo sul portiere svizzero

37' - Kayode libera l'area di rigore su una percussione del San Gallo. Sulla ripartenza palla coi giri sbagliati di Ikoné su Kouame...

35' - Punizione sulla trequarti della Fiorentina guadagnata da Kayode: il San Gallo recupera la sfera

32' - Ci prova Mambimbi dalla distanza: Terracciano in parata plastica salva tutto

30' - Parita adesso cambiata a San Gallo: l'inerzia del match si è spostata a favore degli svizzeri, con i viola che prima dello svantaggio erano in totale controllo della gara...

24' - Ambrosius si infortuna in casa San Gallo: il giocaotre è costretto al cambio, dentro al suo posto Vallci.

22' - GOL DEL SAN GALLO. A sorpresa la squadra svizzera passa. Rinvio di Terracciano per Martinez Quarta, con la palla che gli viene soffiata da Mambimbi che poi va al tiro: sfera deviata dal Chino che si infila imparabilmente alla spalle del portiere viola

21' - Gol annullato alla Fiorentina: palla di Bove per Kouame che va in rete ma era in offside al momento del passaggio dell'ex Roma.

20' - Che chance per la Fiorentina con Kouame: cross dalla sinistra di Biraghi, interviene in spaccata in piena area l'ivoriano che manda alta. Peccato, era davvero un'occasione ghiotta

19' - Riprende la partita: ci attendiamo un corposo recupero del primo tempo

17' - Gioco ancora interrotto: i fumi ancora non si sono diradati ed è dura continuare a giocare. Bisogna attendere che si diradi il fumo

15' - Il gioco riprende: bella palla di Richardson per Kayode che va al cross, palla messa in corner

12' - Gioco interrotto per lancio dei fumogeni sul campo da parte dei tfifosi viola: lo speaker con un annuncio prega i sostenitori della Fiorentina di smetterla

11' - Ancora Sottil prova a sfondare sulla sinistra ma effettua un cross dal pessimo risultato: palla a fondo campo...

9' - Bravo Sottil a guadagnarsi una punizione sulla sinistra, vicino al lato corto dell'area di rigore: nulla di fatto e San Gallo che riparte

6' - Stavolta bella azione manovrata della Fiorentina: Adli servito da Ikoné apre per Sottil che tira in porta: parata del portiere svizzero

5' - Partita subito vibrante in Svizzera: è la squadra padrona di casa che dirige le danze, la Fiorentina attende e prova a ripartire...

3' - Colpo di testa di Mambimbi che finisce di poco alto! Cross dalla destra, testa della punta del San Gallo con Kayode che si perde il diretto avversario

1' - Via al match! Subito San Gallo pericoloso con Martinez Quarta che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Il Chino ha qualche problema ma il gioco riprende. Secondo corner per gli svizzeri dopo un primo tentativo: offside e punizione viola

0' - Squadre in campo: Fiorentina con la classica tenuta viola, San Gallo con la maglia a strisce bianco-verde, calzoncini e calzettoni verdi

Seconda giornata della fase a girone unico della Conference League: la Fiorentina, dopo il successo di tre settimane fa contro i New Saints (vittoria per 2-0 firmata Adli e Kean), affronta la prima trasferta e lo fa in Svizzera in casa del San Gallo, ko alla prima uscita del torneo per 6-2 in trasferta contro il Cercle Brugge. Palladino rivoluziona la squadra in vista del big match di domenica contro la Roma ma non rinuncia alle geometrie di Adli in mediana.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

San Gallo (4-3-1-2): Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Yannick; Gortler, Quintilla, Csoboth; Toma; Geubbels, Mambimbi.

A disposizione: Dumrath, Watkowiak, Akolo, Cisse, Diaby, Faber, Konietzke, Okoroji, Ruiz, Stevanovic, Vallci, Witzig.

Allenatore: Maaßen.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Adli; Ikonè, Bove, Sottil; Kouame.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Dodo, Ranieri, Beltran, Comuzzo, Gosens, Colpani, Cataldi, Baroncelli, Parisi, Rubino.

Allenatore: Palladino.

Arbitro: Frid (ISR)

Assistente 1: Yakobov

Assistente 2: Talis

Quarto ufficiale: Odeh

VAR: Adler

A. VAR: Shmuelevitz