ORE 20, MERCATO CHIUSO: IL RIEPILOGO VIOLA

Ore 20, si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2024 (almeno per quanto riguarda le entrate). Un mercato sostanzialmente low-cost, senza operazioni onerose in entrata o in uscita: sono partiti un esterno d'attacco (Brekalo) e un difensore (Mina), sono arrivati un centravanti (Belotti, il terzo in rosa) e un esterno assai più difensivo (Faraoni). Un anno fa, a gennaio, i viola presero Sirigu, Brekalo (per 1,7 mln) e Sabiri (pagato 2,6 mln, lasciato in prestito alla Samp, e poi ceduto in prestito in Arabia in estate) e riscattato Barak, cedendo Zurkowski, Maleh, Gollini e Benassi (LEGGI QUI LE CIFRE UFFICIALI DELLE ULTIME DUE SESSIONI DI MERCATO DELLA FIORENTINA).

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina (le cifre sono ufficiose) in questo calciomercato invernale 2024 (in attesa di possibili ulteriori cessioni in campionati dove il mercato non è ancora chiuso)

ARRIVI

Davide Faraoni (d) (prestito, Verona) + dir.riscatto

Luis Balbo (d) (definitivo, Famalicão) 0,1 mln

Andrea Belotti (a) (prestito, Roma) 0,75 mln

TOTALE SPESE: 0,85 mln

PARTENZE

Niccolò Pierozzi (d) (prestito, Salernitana)

Dimo Krastev (d) (prestito, Feralpisalò)

Josip Brekalo (a) (prestito, Hajiduk Spalato) 0,3 mln

Christian Dalle Mura (d) (prestito, Ternana)

Yerry Mina (d) (definitivo, Cagliari) 0 + bonus

Lorenzo Amatucci (c) (prestito, Ternana)

TOTALE ENTRATE: 0,3 mln + bonus

SALDO: -0,55 mln