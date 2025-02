Rafa Mir: "Ho apprezzato l'interesse della Fiorentina ma Valencia è casa mia"

vedi letture

La Fiorentina fino allo scadere dell'ultimo calciomercato ha provato a prendere un vice Kean e l'indiziato numero uno era Rafa Mir. Alla fine i tempi tecnici per fare l'operazione non erano sufficienti e l'attaccante, in prestito dal Siviglia, è rimasto a Valencia. Intercettato dall'emittente spagnole El Chiringuito TV, Rafa Mir ha parlato così sull'interesse della Fiorentina: "Sono molto contento di essere rimasto qui, Valencia è come casa mia. Ho apprezzato l'interesse della Fiorentina che è una grande squadra, ma io sono molto contento di restare qua, nel club in cui sono cresciuto, e darò il massimo per questa maglia".