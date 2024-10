LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 0-0: FISCHIO D'INIZIO AL FRANCHI

Fonte: Cronaca a cura di Samuele Fontanelli

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

5' - Ottima giocata di Gudmundsson che dopo aver recuperato palla su Royal prova un dribbling e conquista una rimessa laterale.

3' - Lancio dalla difesa per Kean, colto però in fuorigioco.

2' - Fiorentina che tiene il possesso del pallone in questi primi minuti di gara.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone per la Fiorentina.

Un minuto di silenzio in memoria di Franco Chimenti presidente della Federgolf scomparso nei giorni scorsi.

La settima giornata di campionato si chiude con il match del Franchi tra Fiorentina e Milan. I gigliati, reduci dal successo in Conference League contro i New Saints, in Serie A vengono dal pareggio 0-0 nel derby dell'Arno contro l'Empoli. Per i viola fino ad ora solo una vittoria in campionato contro la Lazio lo scorso 22 settembre. I viola andranno a caccia dei tre punti per raggiungere Empoli, Roma e Atalanta a quota 10. Il Milan invece, reduce dalla sconfitta di Leverkusen, in campionato viene da tre vittorie consecutive. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Colpani, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltran, Ikone, Moren, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. A disposizione: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda. All.: Fonseca