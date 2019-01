ZURKOWSKI, Stamani le visite: viola per 5 anni

E' atteso per oggi Szymon Zurkowski, il centrocampista polacco che la Fiorentina blinderà per cinque anni lasciandolo in prestito fino a giugno al suo attuale club, il Gornik Zabrze. Come ricorda Tuttosport, il giocatore classe '97 stamani sarà a Firenze per le visite e le firme, e costerà 5 milioni più bonus: dopo l'acquisto del centrocampista ivoriano Hamed Junior Traorè, lasciato in prestito all'Empoli fino a fine stagione, Zurkowski rappresenta un altro tassello futuro.