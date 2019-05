ZURKOWSKI, Si prepara studiando l'italiano. Mercato...

Il primo rinforzo per il centrocampo della Fiorentina sarà Szymon Zurkowski. Come noto già da tempo il calciatore è stato acquistato per 3,7 milioni di euro più 1,2 di bonus dal Gornik Zabrze. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio ieri è stata la sua ultima partita in Polonia ed il ragazzo in conferenza stampa ha già dichiarato di star studiando l'italiano per imparare al più presto la lingua. Tante invece le questioni in sospeso: dall'arrivo di Hamed Traorè alle situazioni di Marco Benassi e Bryan Dabo, ancora non sicuri di rimanere a Firenze. I giocatori invece certi dell'addio, oltre a Jordan Veretout promesso sposo del Napoli e corteggiato anche dall'Arsenal, sono Gerson ed Edimilson, che non saranno riscattati, e Christian Norgaard. Il reparto andrà dunque rinforzato ed i profili monitorati fino a questo momento sono quelli di Ellyes Skhiri del Montpellier, Tomas Soucek dello Slavia Praga, Teji Savanier del Nimes, Giulio Maggiore dello Spezia e Amadou Diawara, possibile contropartita nell'affare Veretout.