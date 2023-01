ZURKO, Ha già parlato con Dragowski di Spezia

Come scritto da La gazzetta dello sport il polacco Szymon Zurkowski ha contattato Dragowski (ma anche gli altri connazionali Reca e Kiwior) per informarsi sull’ambiente spezzino, che avrebbe così preferito come destinazione rispetto ad Empoli. Sicuramente, però, sull’operazione ha influito anche il miglior rapporto che il d.g. Macia, da ex, ha con la Fiorentina e il legame che il suo collaboratore Melissano vanta con Italiano.