ZANIOLO, Via a titolo definitivo o in prestito con obbligo

Tra i principali obiettivi di mercato della Fiorentina c'è sicuramente Nicolò Zaniolo. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport però sul trequartista spezzino ci sarebbe anche l'Atalanta. L'ex Roma ha manifestato a più riprese la sua volontà di tornare in Italia e il Galatasaray, club proprietario del suo cartellino, ha aperto alla cessione.

Una cessione che però i turchi vorrebbero a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 22-23 milioni. I bergamaschi al momento hanno preso in considerazione solo il diritto di riscatto, da vedere come si muoveranno le altre squadre interessate al talento azzurro. Oltre ai gigliati e ai nerazzurri, sul calciatore ci sarebbe il Villareal che, in tempi non sospetti, pensava di aver chiuso una trattativa che poi si è improvvisamente riaperta.