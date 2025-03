Zaniolo scalpita dopo aver saltato le ultime due gare: vuol giocare dall'inizio

Secondo La Gazzetta dello Sport l’altra pedina offensiva che scalpita in vista di domani è Nicolò Zaniolo. Lui ha alzato la Conference League con la Roma, e dopo aver saltato le ultime due sfide vuole giocare: una per scelta tecnica e l’altra per squalifica. Al di là degli uomini e dei modulo, conteranno il coraggio e l’impatto sulla gara con la necessità di andare ai quarti. La trazione offensiva può essere anche uno status mentale, togliendo i freni con ampio spazio alla libertà di pensiero e di manovra.