ZANIOLO, Prepara la rivincita contro la "sua" Viola

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport questa mattina si parla di Nicolò Zaniolo e della delicata sfida che vivrà domani sera al Franchi di Firenze in Coppa Italia, in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio se la Fiorentina non lo avesse ceduto prima, quando era ancora un ragazzo degli Under-17: il destino che mette davanti al ragazzo l’assist su un piatto d’argento per poter dire: «E adesso siete pentiti?» e i quarti di Coppa Italia sembrano essere un’occasione ghiotta, anche per cercare l’ennesima vetrina con vista sul contratto: Zaniolo infatti potrebbe presto sottoscrivere un nuovo contratto con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 300.000 euro al 1,5 milioni più bonus (o poco meno). Impressioni? In questo momento Zaniolo ha in testa altro: battere la Fiorentina, su tutte.