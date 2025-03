Zaniolo in panchina ad Atene ha stonato. Giovedì al Franchi la verità

vedi letture

Nicolò Zaniolo, domani pomeriggio, sarà squalificato in quanto ha rimediato un cartellino giallo sotto diffida durante Fiorentina-Lecce. Di conseguenza - scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio - ci si aspettava che giovedì ad Atene avrebbe giocato dal primo minuto. Invece l'ex Roma non ha messo piede in campo, il che è particolare considerato il valore della trasferta. Dopo circa quattro settimane dall'arrivo di Zaniolo alla Fiorentina, non si è ancora percepita l'incidenza del calciatore che evidentemente non è supportato da una condizione accettabile.

Palladino in conferenza dopo la partita con il Panathinaikos ha addotto la giustificazione di un sovraccarico di partite per il ragazzo, ribadendo la fiducia in Zaniolo. Eppure - aggiunge il quotidiano - l'esclusione di giovedì stona. La sfida di ritorno di giovedì al Franchi dirà tanto della situazione Zaniolo dunque: un'altra panchina farebbe scattare un campanello d'allarme non indifferente.