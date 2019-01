ZANIOLO, Il padre: "In viola non visto all'altezza"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, presentando la sfida a distanza tra Chiesa e Zaniolo in vista del match di Coppa Italia di domani, propone oggi una carrellata di voci sul talento della Roma cresciuto a lungo nel vivaio della Fiorentina. Queste le parole del padre Igor: "Dopo tre anni a Firenze ci dissero che non era all’altezza della Primavera viola, così fu bravo lo staff tecnico dell’Entella a fiutare l’affare L’importante era ripartire, per Nicolò è stato un momento di forte stress. Non se lo aspettava. Se devo dire la verità, ancora oggi non mi spiego il motivo". A queste dichiarazioni si aggiungono quelle di Cristiano Masitto, ex viola ed ex tecnico di Zaniolo nell'Under-17 gigliata: "Credo che la Fiorentina abbia fatto una valutazione su base caratteriale prima di cederlo. All’inizio non aveva cultura del lavoro, faceva le cose con sufficienza. Nelle prime 5 partite con me non ha fatto nemmeno un minuto, perché volevo fargli capire il rispetto del lavoro, ma poi tranquillizzai il padre e gli dissi: “Quando capirà di doversi mettere a disposizione della squadra, non uscirà più dal campo”. E così fu. In Primavera non puntare su di lui fu un errore grave. Certo, non ha un carattere facile, ha sempre la battuta pronta e anche a scuola era molto vivace. Un suo limite? Faceva fatica a gestire le emozioni negative. Quando lo rimproveravi, aveva quei 5-6 secondi in cui ti poteva mandare a quel paese. Dovrà lavorare su questa cosa. Potrà essere il suo unico ostacolo".