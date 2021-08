ZACCAGNI, Nessun affondo. Incontro con l'Hellas

Mattia Zaccagni sta riflettendo su come proseguire. Con l'Hellas c'è un accordo in scadenza, ma sul mercato ci sono stati tanti approcci e nessun affondo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra gli interessi c'è stato anche quello della Fiorentina, che però non ha avuto passi in avanti. Così il giocatore si incontrerà con l'Hellas per decidere come muoversi.