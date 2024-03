YOKHIN (GUARDIAN), Vi racconto i talenti del Maccabi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A proposito del Maccabi Haifa su la Repubblica (Firenze) è presente un’intervista a Michael Yokhin, giornalista che segue il club israeliano, collaboratore diBbc, Guardian eEspn: “La guerra è dura. Fa sentire il calcio, come tutto il resto della vita,meno importante. Quel 7 ottobre tanti tifosi del Maccabi Haifa sono stati assassinati o rapiti. La squadra gioca anche per loro e i tifosi ricordano le vittime con gli striscioni allo stadio. Il calcio ha un ruolo fondamentale per la nostra gente: ci aiuta a sentire un pizzico di normalità”.

Poi Yokhin si sofferma sui giocatori della squadra israeliana: “Occhio a Lior Refaelov, centrocampista veterano che sta vivendo una buona stagione dopo una grande carriera in Belgio. E poi Frantzdy Pierrot, centravanti fisico che ha segnato già alcuni gol in Europa da quando ha firmato due anni fa. È lui che ha steso il Gent e che potrebbe creare qualche difficoltà anche ai viola. Infine Anan Khalaily, un’ala giovane e promettente che potrebbe trasferirsi in un campionato più importante questa estate”.