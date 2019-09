WOMEN'S, La regola del 6 dell'Arsenal fa paura

Spazio al tema legato alla Fiorentina Women's sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come spiega il quotidiano, manca poco alla sfida Champions contro l’Arsenal che si presenterà al Franchi da campione d’Inghilterra (ha vinto il campionato con 7 punti di vantaggio sul Manchester City e ben 12 sul Chelsea) e in ottima forma: ha ottenuto 6 vittorie negli ultimi 6 match, di cui l’ultima per 6-0 sul Tottenham con tripletta di Roord. Tra le giocatrici da temere, oltre a Roord, c’è Vivianne Miedema, attaccante olandese che ha castigato l’Italia ai Mondiali di Francia e che ha militato nel Bayern Monaco. Insomma, una sfida delicata e difficile per le viola, che metteranno in campo la formazione migliore. La squadra viola è alla sua terza partecipazione in Champions. Nelle due precedenti edizioni ha affrontato ed eliminato il Fortuna Hjorring ai sedicesimi ed è stata eliminata agli ottavi dal Wolfsburg due anni fa e dal Chelsea lo scorso anno.