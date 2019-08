WOMEN, Mercato: il sogno De Vanna è a Firenze

La Fiorentina Women’s quest’estate ha saputo concretizzare i suoi obiettivi base, ingaggiando giocatrici importanti e funzionali al progetto tattico di Cincotta come Thøgersen, Lázaro, Mascarello e Cordia (ufficializzata proprio ieri). Ma, come scrive La Nazione, aveva, e ha tuttora, anche un sogno, quello di portare a Firenze una giocatrice straniera reduce dal mondiale, oltre alle tre azzurre (Guagni, Mauro e Parisi) e a Clelland (Scozia) che ha in rosa. E l'occasione potrebbe essere l'australiana Lisa De Vanna. I ‘segugi’ di Instagram avranno di certo notato la presenza in città (e il suo like al profilo ufficiale della Fiorentina Women’s) di Lisa De Vanna, una calciatrice che nell’ultima rassegna iridata ha incrociato anche l’Italia. E non si tratta proprio di un nome qualsiasi: l’attaccante australiana classe 1984 è la miglior realizzatrice di tutti i tempi della propria nazionale, con 47 gol segnati in 150 presenze, e ha partecipato a quattro edizioni dei mondiali (segnando sette gol) e due delle olimpiadi (con due reti).