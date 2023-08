VRANCKX, Il peso dell'UECL sul suo possibile arrivo

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il passaggio o meno ai gironi di Conference League determinerà inevitabilmente le ultime ore di calciomercato in casa Fiorentina. A tal proposito, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, proprio dopo la partita di stasera la Fiorentina tornerà a parlare anche con Vranckx. Ma il tutto, come già detto, è appeso al passaggio del turno in Conference. In caso di elimanzione stasera il suo arrivo sarebbe pressoché infattibile.