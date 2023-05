VOGEL, La Conference per salvare una stagione disastrosa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Venerdì il Basilea ha annunciato che dalla prossima stagione in panchina ci sarà Timo Schultz, tecnico tedesco che ha trascorso gli ultimi anni al St. Pauli andando vicino alla promozione in Bundesliga nella scorsa annata. Domenica in trasferta a San Gallo ha finito per incassare una sconfitta tra le più pesanti della propria storia, 6-1 con doppietta dell’ex atalantino Latte Lath. E in tutto questo la squadra guidata da Heiko Vogel, che lo scorso primo gennaio era arrivato per fare il direttore sportivo per poi ritrovarsi in panchina dopo la dipartita di Alexander Frei, è a novanta minuti dal portare la sua squadra alla sua prima finale, solo sfiorata nel 2013 prima di chinarsi di fronte al Chelsea di Benitez, vincitore della Champions League un anno prima. Sarebbe un traguardo quasi oltre ogni aspettativa, considerando il disastroso ruolino di marcia in Super League: il sesto posto (su una classifica di 10, è bene ricordarlo) è il peggior piazzamento dal 1998. Sarebbe una stagione da buttare via, se non fosse per la Conference League, diventata ben più di un semplice obiettivo, una sorta di possibile redenzione. Dalla sua un St. Jakob Park esaurito, che spingerà per realizzare qualcosa di quasi impensabile fino a pochi giorni fa. Questo quanto scrive Tuttosport.