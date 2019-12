VLAHOVIC, Titolare contro la Roma. Chiesa e Boa...

Manca sempre meno alla sfida di venerdì sera allo stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina e la Roma. Chiesa resta in dubbio per la gara con i giallorossi e ieri ha svolto terapia. In difesa non dovrebbero esserci cambi rispetto alla partita contro l'Inter così come nel centrocampo. Con tutta probabilità in attacco verrà confermato Dusan Vlahovic insieme a Kevin Prince Boateng se Federico Chiesa non dovesse recuperare. A riportarlo è La Nazione.