VLAHOVIC, Testa a Firenze: già a Natale il rinnovo?

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la sfida di Firenze da grande ex domenica sera: come ricorda La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, i discorsi tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic avanzano spediti, praticamente a oltranza. Il contratto del 23enne non scade a breve (2026), eppure tanto l’agente di DV9 quanto i dirigenti bianconeri sperano di arrivare alla fumata bianca tra Natale e l’inizio del 2024. L’operazione “Vlahovic 2027” è iniziata a fine agosto, quando è tramontato il trasloco da Torino dell’ex Fiorentina, e nelle ultime settimane è proseguita a suon di contatti.

Se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, le ultime tessere potrebbero incastrarsi tra Natale e i primi mesi del 2024. Non caso un nuovo vertice tra la Juventus e l’agente di Dusan è in programma tra il derby d’Italia contro l’Inter (26 novembre) e i primi di dicembre.