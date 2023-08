VLAHOVIC, Piomba il Real: Juve vuole tra gli 80 e i 100 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il Chelsea su Dusan Vlahovic. Dalla Spagna rimbalza una voce molto potente, che Tuttosport rilancia, secondo cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a piombare sull'attaccante della Juventus, in uscita dai bianconeri.

Qualora i blancos non riuscissero ad arrivare a Mbappé, Dusan sarebbe l'obiettivo numero uno degli spagnoli, contro cui Vlahovic ha segnato pochi giorni fa in amichevole. La Juventus chiede tra gli 80 e i 100 milioni per il serbo, consapevole di avere parallelamente aperto una trattativa con il Chelsea per lo scambio (più soldi) con Lukaku. Proprio il Chelsea aveva inizialmente bocciato Vlahovic, preferendogli Nicolas Jackson del Villarreal, ma l'uomo che aveva detto no a Dusan, Christopher Vivell, si è separato dai Blues, che ora aprono allo sbarco di Vlahovic a Londra.