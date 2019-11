VLAHOVIC, Ora aspetta la sua chance e il gol in A

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla quest'oggi di Dunsan Vlahovic e di come il centravanti serbo, dopo l'ingresso in campo positivo di mercoledì contro il Sassuolo, aspetti adesso la sua occasione per partire titolare. Senza Ribery, out per altre due gare, tocca a lui dimostrare di essere pronto per scendere in campo dall’inizio, come accaduto col Napoli alla prima giornata. Dopo la doppietta realizzata in coppa Italia lo scorso agosto, il millennial punta al salto di qualità definitivo, quello del primo centro in A, fin qui solo sognato. Fisicamente, lo ha ribadito anche Montella, è forse tra i giocatori più in forma, sarà lui a decidere se trasformarlo, pronti via, nel valore aggiunto della sua squadra oppure se farlo diventare la mina vagante da lanciare a gara in corso. La notte scorsa dopo il successo contro il Sassuolo, su Instagram, ha celebrato il successo, mettendo davanti squadra e tifoseria: «Forza, lotta, vincerai, non ti lasceremo mai!. Forza Fiorentina, Insieme siamo più forti».