VLAHOVIC, Non convince Iachini. Rasmussen...

La Nazione in edicola parla dei rapporti in corso tra Fiorentina ed Empoli dopo l'affare che ha portato Traorè in viola. Il giovane attaccante serbo non convince completamente Iachini perché preferirebbe una punta di manovra, in grado di giocare di più con la squadra rispetto al bomber di Belgrado. Anche per questo la trattativa è in fase di stallo. Per quanto riguarda Rasmussen, invece, l'idea è quella di fare un'operazione come Traorè, acquistando ora il calciatore per giugno.

