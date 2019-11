VLAHOVIC, La doppietta lo rilancia. A Verona dal 1'?

L'edizione odierna de La Nazione parla di Dusan Vlahovic e del suo momento. A Cagliari ha messo a segno i suoi primi due gol in maglia viola, realizzando anche il record di primo millennial viola a segnare una doppietta in A. Quando è tornato a Firenze dalla Sardegna Arena però ha sfissato tutti gli appuntamenti, perché la voglia di ridere era poca anche perché la sua Serbia Under 21 ha deciso di non convocarlo per le partite contro Estonia e Russia.

L'agente Darko Ristic, ai nostri microfoni, ha raccontato come lui si veda ancora in maglia viola per almeno 10 anni (QUI l'intervista). Intanto c'è la partita a Verona, dove Vlahovic ha di nuovo molte chances di partire dal 1': nonostante il ritorno di Ribery, c'è la possibilità che il francese e Chiesa giochino dietro il classe 2000.