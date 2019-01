VLAHOVIC, Il baby che studia per brillare coi big

Si parla delle prodezze con la Primvera di Dusan Vlahovic sulle colonne de Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina: il baby serbo anche ieri infatti con una doppietta ha regalato il passaggio del turno in Coppa Italia alla formazione di Emiliano Bigica (vittoria per 4-3 sulla Juventus al Bozzi e qualificazione alle semifinali) e non sembra avere alcuna intenzione di andarsene. Vlahovic sta bene e anche in queste ore ha ribadito la volontà di restare a Firenze, facendo la spola tra i più giovani e i grandi dopo aver detto no alle avances dell'Empoli.