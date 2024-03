VLAHOVIC, Ha già dato l'ok al rinnovo con la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulla Gazzetta dello Sport stamani spazio al rinnovo di Dusan Vlahovic, che ha scelto la Juventus per vincere e punta a restarci ancora a lungo. Per questo ha già dato l’ok per prolungare il contratto (che scadrà nel 2026). Si vede bianconero anche nel futuro e il Mondiale per Club è un motivo in più per convincersi di aver fatto la scelta giusta. La società bianconera sa di potersi permettere uno stipendio pesante come il suo.

Per questo è pronta a trovare un accordo con l’agente del serbo, Darko Ristic, per prolungare di una o due stagioni. I contatti sono già avviati da tempo, la scorsa settimana Ristic è stato a Torino e lui e Cristiano Giuntoli si sono sentiti per ribadirsi la reciproca volontà di mettere l’accordo nero su bianco a fine stagione.