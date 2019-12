VLAHOVIC, Gol? Vi spiego l'esultanza. Montella...

Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, questa mattina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Fare gol è già bellissimo, farlo in quel modo come contro l'Inter non ha prezzo però. Mi è venuto da ridere non appena ho segnato. La mia esultanza? Come primo istinto mi è venuto da togliermi la maglietta ma dopo mi sono ispirato a Memphis Depay dell'Olympique Lione. Il futuro di mister Vincenzo Montella? Non ci penso. Io credo che quando non vinciamo sulla graticola ci finiscono tutti e non solo l'allenatore. Sono molto grato a Montella perché mi è sempre stato molto vicino fin da quando è arrivato a Firenze e io ero in Primavera. Io devo dare gioia a questa gente perché qui mi hanno accolto fin da subito come un re. Ancora posso crescere molto visto che non ho ancora venti anni. I miei idoli calcistici sono sicuramente Van Basten e Ibrahimovic. Fiorentina-Roma non sarà mai una sfida tra me e Dzeko. Per me il gruppo è l’unica cosa che conta".