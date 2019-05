VLAHOVIC, Futuro è già presente: Montella entusiasta

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come Dusan Vlahovic e la sua crescita siano una delle poche buone notizie in casa Fiorentina. A Montella il classe 2000 serbo piace, tanto che è probabilmente il giocatore a cui ha fatto più complimenti da quando è arrivato. In molti lo vorrebbero già titolare al fianco di Muriel ma lui costituisce soprattutto il futuro e la speranza della Fiorentina per le prossime stagioni. Chissà però che non sia proprio Vlahovic il giubbotto di salvataggio di Montella questa stagione.