VLAHOVIC, Futuro da definire: le opzioni per il serbo

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, anche il futuro di Dusan Vlahovic andrà definito. Dopo i tentativi fatti a gennaio daChievo Verona ed Empoli, le due squadre retrocesse in Serie B potrebbero riprovarci. La Fiorentina, dal canto suo, preferirebbe una soluzione in Serie A per il talento viola, magari una neopromossa come il Brescia o il Verona. Possibile la formula con cui è stato dato Lafont: prestito Biennale con diritto di riscatto e controriscatto.