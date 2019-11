VLAHOVIC, Adesso spera di partire dal 1'. Ranieri...

Si fa il punto sul lavoro della squadra nelle ore successive alla vittoria di Reggio Emilia sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: la Fiorentina, nel suo giorno di scarico, ha lavorato sotto la pioggia proiettata già alla sfida contro il Parma di domenica. Mancherà sicuramente German Pezzella, fermato per un tour del giudice sportivo, anche se rientrerà Ranieri dopo il doppio giallo rimediato con la Lazio mentre sarà proprio Castrovilli a dover stare attento il giallo per evitare di saltare la partita successiva contro il Cagliari prima della sosta. Continuano il lavoro individualizzato e due infortunati Cáceres e Lirola, aspettando di conoscere con maggiore precisione la data del rientro in campo. Chi scalpita in attacco per una maglia dal primo minuto è Dusan Vlahovic, che ha dimostrato di sapersi calare bene del match di mercoledì anche subentrando in finale.