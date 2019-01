VIVIANO, Alla Viola ho coronato il mio sogno. Ora...

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, ora alla SPAL, ha parlato anche della sua passata esperienza in viola: "Sono tornato perché in Italia si sta come in cima al mondo, perché a Lisbona era tutto surreale: mi mancava la quotidianità dei rapporti umani. A Londra e Lisbona è più dura andare in piazza, bere un caffé, leggere il giornale, parlare con la gente. Qui si può. E a Ferrara eccome. Semplici parla fiorentino come me e se c’è una cosa nel calcio che non si può discutere sono i numeri, e lui i numeri li ha fatti. A proposito di Firenze: io risulto nato a Fiesole perché alla mia mamma piaceva l’ospedale di là, ma io sono di Peretola, dall’altra parte: e tutti, da sempre, si sbagliano. Se a 22 anni avessi avuto la testa di ora, forse la mia carriera sarebbe stata diversa: ma mi è piaciuto quel che ho fatto, ho anche coronato il sogno di giocare nella mia Fiorentina. Quando ero ventenne me ne approfittavo del mio strapotere fisico: avrei fatto a cazzotti con Tyson ma mai mi sarei permesso di essere maleducato: oggi i ventenni, e non parlo di qua, fanno fatica a salutarti. Ma che mondo è?".