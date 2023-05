VITTORIE, I tre punti mancano ormai da otto partite

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport scrive che la sconfitta casalinga in Conference League ha lasciato il segno in una Fiorentina che già qualche tempo si è persa e non sa più tornare. Tra Serie A e Coppe, una sola vittoria nelle ultime otto partite, dopo che la Viola aveva collezionato un filotto di nove successi consecutivi. Un calo pesante dovuto perlopiù a una brutta condizione fisica.