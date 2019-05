VIOLA, Viaggio a Betlemme per il campo di DA13

Come rivela questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio (ma già ieri in serata era emerso qualcosa per bocca di Rita Antognoni - LEGGI QUI), il campetto di erba sintetica realizzato a Betlemme per i bambini della città sta entusiasmando tutti ed è per questo che il prossimo 31 maggio alle 10:30 una delegazione della Fiorentina volerà in Israele per tagliare il nastro del rettangolo verde intitolato all’ex capitano viola Davide Astori. I bambini di ogni nazionalità potranno giocare su quel campo (realizzato assieme ad Assist for Peace e con la collaborazione di Fiorentina e Cagliari). All’inaugurazione saranno presenti i due numeri uno, Andrea Della Valle e Tommaso Giulini, oltre che una delegazione composta da giocatori viola (Muriel, Chiesa e Vlahovic) e Antognoni.