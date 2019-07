VIOLA, Via Sapo, Dabo ed Eysseric. E su Chiesa...

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Fiorentina in queste ore sperano di liberarsi di quattro giocatori in esubero con contratti pesanti: Eysseric, Saponara, Cristoforo e Dabo. Pradè spera così di mettere insieme, così, il tesoretto necessario per acquistare il regista giusto da consegnare a Montella. Intanto l'atteso vertice tra il club viola e la famiglia Chiesa avverrà nel corso del ritiro di Montecatini, sottolinea sempre il quotidiano: l'obiettivo è cercare di chiudere una volta per tutte questo tormentone.