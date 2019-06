VIOLA USA, Da Antognoni a Barone: i nuovi ruoli

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, fra i manager viola ce n’è uno che potrebbe cambiare ruolo: Giancarlo Antognoni. Commisso è nato in Italia, sente forti le sue radici e come svelato una settimana fa «conosce molto bene la storia viola». Per questo il nome di Antognoni, capitano da sempre e campione del mondo nel 1982 con la Nazionale tanto cara a Commisso potrebbe essere la scelta giusta per traghettare senza traumi ulteriori il club. Resta da valutare, poi, la posizione di Vincenzo Montella. Negli ultimi mesi dall’America gli occhi sono stati puntati sulla squadra e i risultati maturati tutt’altro che entusiasmanti. È necessario un confronto prima di qualsiasi decisione, anche perché l’allenatore ha al momento un contratto biennale. Occhio anche a Joe Barone, il suo braccio destro una settimana fa allo stadio: potrebbe essere proprio lui, in caso di chiusura della trattativa, la figura che introdurrà nuovi dirigenti e avvierà la gestione aziendale. Con Commisso ovviamente coinvolto in prima persona, soprattutto nella fase di inizio.