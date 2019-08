VIOLA, Urge una vittoria, Ribery pensaci tu

Un dato negativo che può far preoccupare la Fiorentina di Vincenzo Montella è che la squadra gigliata non vince in campionato dal 17 febbraio. Lo ricorda il Corriere dello Sport sulle sue pagine questa mattina tirando in ballo Franck Ribery che sicuramente con il Genoa entrerà per decidere. La freccia in più nell'arco di Montella può essere il francese. A Marassi sarà presente anche il presidente Rocco Commisso che seguirà da vicino al sua Fiorentina. L'obiettivo per Ribery è quello di aumentare partita dopo partita il suo minutaggio per arrivare alla gara con la Juventus al 100%.