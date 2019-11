VIOLA, Una prestazione da 4: si salva il solo Vlahovic

È una Viola da 4 pieno in pagella quella che viene analizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, che più che sottolineare i demeriti della squadra di Montella oggi esalta invece la prova di forza del Cagliari. Per la squadra toscana tutte insufficienze in pagella ad eccezione del subentrato Ghezzal (che si prende 6) e soprattutto di Dusan Vlahovic, che ieri ha trovato i suoi primi due gol in Serie A con la Fiorentina (per lui il voto della rosea è addirittura 6,5): “Firma la doppietta più giovane di questo campionato, prima è nullo come gli altri. Mostra le qualità a partita finita”. Strabocciato Montella, che si prende un 4 senza storie al pari di Badelj, Pulgar e Lirola.