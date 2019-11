VIOLA, Una mediana oscena con Badelj. E il Ninja...

Spazio all'analisi del centrocampo viola in rapporto a quello del Cagliari sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come sottolinea il quotidiano, giù da inizio stagione si era intuito che proprio il centrocampo fosse il reparto più fragile e non a caso, fino alle ultime ore di mercato, Pradè ha inseguito con tutto se stesso un altro rinforzo. A gennaio dunque servono rinforzi e la dirigenza lo sa visto che la sensazione è che la spia della riserva segni rosso fisso a centrocampo. I mediani viola ieri sono stati travolti da Rog, Nandez e Nainggolan. Già, proprio Radja, ovvero il giocatore che Montella avrebbe tanto voluto con sé e che ieri ha dimostrato come mai l’aeroplanino ci tenesse tanto: ieri il belga ha dominato, imbarazzante per strapotere fisico e tecnico. L’azione simbolo è stata quella del 4-0 quando l’ex Inter ha «sbranato» Badelj, portandogli via il pallone senza che il croato potesse opporre la minima resistenza: una prestazione inguardabile, quella del croato. Non la prima, per la verità, in questo primo scorcio di stagione.