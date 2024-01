VIOLA, Tutto su Ruben Vargas, si può chiudere a 7 mln

FirenzeViola.it

Oltre al no dell'Augsburg per Ruben Vargas, la Fiorentina sembra essere rimasta stupita dal sorpasso al fotofinish del Napoli per Ngonge. Il club viola, come scrive il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina in edicola, aveva riscontrato delle aperture al suo nuovo interessamento degli ultimi giorni, ma alla fine il Napoli ha avuto la meglio. Intanto l'Augsburg, come era prevedibile, ha rifiutato la prima offerta viola, da 5 milioni più circa tre di bonus, per Ruben Vargas. I tedeschi hanno detto no ma ci sono margini di trattativa.

Appena finiti gli impegni arabi infatti la dirigenza viola cercherà l'affondo decisivo per lo svizzero alzando la propria offerta. La sensazione è che un accordo si possa trovare a circa sette milioni di euro. Italiano probabilmente si aspettava un innesto in avanti prima della partenza per Riyad, come dimostrato da alcune sue interviste, ma per la Supercoppa dovrà accontentarsi come nuovo arrivo del solo Faraoni. Tutto congelato invece riguardo al discorso prima punta, con Kean che rimane il favorito numero uno in caso di opartenza di Nzola.