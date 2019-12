VIOLA, Troppe scommesse: ora scossa sul mercato

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola sottolinea come le colpe della situazione in casa Fiorentina non possano essere solo di Montella. Lo stesso tecnico nel post-partita ha fatto intendere il suo pensiero: "A volte il calcio è semplice, il Torino senza Belotti poteva contare su Zaza". Il riferimento alla propria rosa è evidente. Troppe le scommesse che a oggi non stanno pagando, a cominciare da quel Lirola quasi mai incisivo; ancora peggiore il bilancio di Boateng.

La scossa quindi dovrà arrivare anche dal mercato di gennaio, definito di riparazione proprio per situazioni come quella della Fiorentina. Nel mirino dei viola ci sono un centrocampista e un uomo d’attacco: Banega del Siviglia e Politano dell’Inter sono in cima alla lista. Ma non sono da scartare le ipotesi Praet e Berardi.