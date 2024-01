VIOLA, Tra stadio e mercato ora obiettivo Supercoppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel suo pezzo "Il Punto" sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, Leonardo Bardazzi analizza il pareggio di ieri della Fiorentina contro l'Udinese. Tra il sorriso per il quarto posto mantenuto e per i gol dei due attaccanti(finalmente a segno insieme), la sfida del Franchi ha mostrato ancora una volta le difficoltà della formazione di Italiano. La Fiorentina ha sofferto la fisicità e l'aggressività dei giocatori bianconeri(ieri in arancione) e ha subito i contropiedi dei ragazzi di Cioffi in varie occasioni. Una manovra spenta e prevedibile quella dei viola, che migliora un po' nel secondo tempo con gli ingressi di Arthur e Faraoni.

La Fiorentina però non molla mai in questa stagione, una mentalità dimostrata dagli uomini di Italiano anche contro l'Udinese. Intanto fuori dal campo la battaglia per lo stadio continua con la Curva Fiesole che si schiera contro il Sindaco Nardella. E pensare che il primo cittadino fiorentino è l’unico in Italia pronto a regalare una casa a un club privato, nonché l’unico pronto anche a metter su uno stadio B (leggasi Padovani) a spese della collettività. Adesso però tra stadio, mercato e campo, l'obiettivo di tutti deve essere la Supercoppa in Arabia.