VIOLA, Torna Biraghi dal 1°. Ballottaggio per l'ala sinistra

Se la struttura di base della Fiorentina che domani sera allo Stadium proverà a battere la Juventus sarà quella vista contro l'Atalanta in Coppa Italia, la scelta sull'undici definitivo passerà, e forse non basterà, dalla rifinitura odierna. Confermata, davanti a Terracciano, la coppia di centrali Milenkovic Ranieri(visto anche il prolungarsi dei problemi per Quarta). Sulle corsie Kayode è in vantaggio su Dodo mentre a sinistra dovrebbe tornare capitan Biraghi. In mediana ancora fiducia a Bonaventura e Mandragora con Duncan e Arthur attualmente dietro nelle gerarchie.

Infine davanti piuttosto sicuri del posto Nico a destra, Beltran sulla trequarti e Belotti come centravanti. Solito dubbio sulla corsia di sinistra con Kouame, Sottil e Ikonè che si giocheranno un posto fino all'ultimo. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.