VIOLA, Tanto orgoglio. Un punto in rimonta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Decisivo Nzola nel 2-2 del franchi tra Fiorentina e Udinese. E pensare che doveva partire per la Coppa d'Africa. L'angolano invece ha deciso di rimanere a Firenze e al minuto 87 è stato freddo nel segnare dal dischetto il gol del pareggio viola. Una rete importante che evita la seconda sconfitta consecutiva in campionato e conferma la Fiorentina da sola al quarto posto. Da sette partite i gigliati non segnavano più di un gol, segno di come senza Nico e Kouame, e con Bonaventura non nella sua forma migliore, ai viola manchino soluzioni in avanti. La formazione di Italiano però non molla mai, come dimostrato dal doppio recupero e dal palo di Jack in pieno recupero che poteva di dire tre punti.

Decisivo Faraoni che, dopo un solo allenamento con i nuovi compagni, serve con un cross dalla destra l'assist per il gol del momentaneo 1-1 di Beltran. Adesso testa alla Supercoppa, con giovedì la semifinale contro il Napoli, e per quanto riguarda la dirigenza al mercato. L'ennesima prestazione incolore di Brekalo e Ikonè dimostra come ci sia bisogno di soluzioni nuove e di qualità nel reparto offensivo e, soprattutto, sulle corsie esterne. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.